Expositions de peintures et sculptures à Kerbader Chapelle de Kerbader Fouesnant Catégories d’Évènement: Finistère

Fouesnant

Expositions de peintures et sculptures à Kerbader Chapelle de Kerbader, 3 juillet 2023, Fouesnant . Expositions de peintures et sculptures à Kerbader 781 Hent Kerbader Chapelle de Kerbader Fouesnant Finistère Chapelle de Kerbader 781 Hent Kerbader

2023-07-03 14:00:00 – 2023-08-20 18:00:00

Chapelle de Kerbader 781 Hent Kerbader

Fouesnant

Finistère . La Chapelle de Kerbader accueille l’association des «Peintres de Cornouaille » et différents artistes de la région exposant des œuvres très variées. De nombreux artistes assurent la permanence et sont à la disposition du public. Sculptures sur bois, bronze, métaux divers, terres cuites…Peintures à l’huile, aquarelles, acryliques… Verreries diverses… Gravures sur cuivre. L’exposition est renouvelée chaque lundi, environ une dizaine d’artistes exposent par semaine. Entrée et parkings gratuits https://www.kerbader.org/ Chapelle de Kerbader 781 Hent Kerbader Fouesnant

dernière mise à jour : 2023-03-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Fouesnant Autres Lieu Fouesnant Adresse Fouesnant Finistère Chapelle de Kerbader 781 Hent Kerbader Ville Fouesnant Departement Finistère Tarif Lieu Ville Chapelle de Kerbader 781 Hent Kerbader Fouesnant

Fouesnant Fouesnant Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fouesnant /

Expositions de peintures et sculptures à Kerbader Chapelle de Kerbader 2023-07-03 was last modified: by Expositions de peintures et sculptures à Kerbader Chapelle de Kerbader Fouesnant 3 juillet 2023 781 Hent Kerbader Chapelle de Kerbader Fouesnant Finistère Chapelle de Kerbader Fouesnant finistère

Fouesnant Finistère