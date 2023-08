Sentier Nocturne – Balade gourmande et spectacle Chapelle de Kelomad Plouguiel, 16 septembre 2023, Plouguiel.

Sentier Nocturne – Balade gourmande et spectacle Samedi 16 septembre, 18h30 Chapelle de Kelomad Balade et spectacle, Adulte 15€, Enfant* 10€ (jusque 12 ans) – Spectacle seul, Adulte 10€, Enfant* 5€. Prévoir lampe frontale, chaussures de randonnée conseillées en cas de passage humide, plaid pour le spectacle. / Inscriptions avant le 11 septembre.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Abadenn Priel, l’association d’animation de Plouguiel, en partenariat avec la compagnie plouguielloise théâtrale « Le P’tit K Barré », vous invite à rejoindre, à la tombée du jour, les chemins creux aux abords de la chapelle de Kélomad à Plouguiel pour une balade mystérieuse et gourmande puis « un étonnant voyage au pays des rêves et de l’obscur, en compagnie d’étranges oiseaux de nuit »

Réservez dès à présent votre place au pays du songe et des mystères.

Qu’on se le dise…

Chapelle de Kelomad 22220, Plouguiel Plouguiel 22220 Côtes-d’Armor Bretagne 06 62 61 88 28 https://www.facebook.com/abadenn.priel/;https://www.patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/chapelle-de-kelomad-ou-de-bonne-nouvelle-kelomad-plouguiel/892bd145-3e0e-499e-8468-6a328a8a0456 [{« type »: « phone », « value »: « 0662618828 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0608001458 »}] La chapelle de Kelomad (Bonne Nouvelle) nichée dans son écrin de verdure rappelle la bataille victorieuse de la population locale contre les anglais en 1341. « Kelomad kelomad » fut le cri du jeune soldat qui d’après la légende, couvert du sang anglais courant à travers la campagne succomba à ses blessures en clamant « Bonne Nouvelle Bonne nouvelle, la bataille est gagnée ! »

Chapelle basse au toit retombant flanqué de son joli campanile et d’un calvaire monumental absolument remarquable. Parking aménagé

