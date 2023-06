Redécouvrir la chapelle de Grolée restaurée Chapelle de Grolée Viriville, 16 septembre 2023, Viriville.

Réouverture de la chapelle de Grolée après sa restauration complète à l’identique et visite accompagnée des ruines du chateau.

Pour fêter cet évènement, concert de chansons interprétées par Blandine Juthier et Olivier Pataste à la guitare , suivi d’un apéritif festif, le samedi à 18h.

Le groupe de comédiens « Patrimoine et Cie », propose une déambulation théatrale dans les rues du village sur le thème : le couvent des Ursulines (autre bâtiment remarquable de Viriville ), Un voyage dans le temps avec humour et sensibilité où histoires vraies et imaginées s’entremêlent. (Samedi et Dimanche à 11h et 16h: RV Place des Buttes)

Chapelle de Grolée Rue de la Chapelle – 38980 Viriville Viriville 38980 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 54 03 15 https://www.viriville.fr Chapelle castrale du XVème siècle, située au pied des ruines du château. Entièrement restaurée, elle présente une architecture originale à 2 nefs et 2 entrées. Décorée de peintures naïves et de beaux vitraux, on peut aussi y apprécier un tableau classé, remarquable : « La Remise du Rosaire … » Parking, place du Pont Neuf. Accés partiel pour les personnes à mobilité réduite.

©Commune de Viriville