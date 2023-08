Découvrez une fresque de Gabriel Genieis dans cette ancienne chapelle Chapelle de Grèzes Laissac-Sévérac l’Église Catégories d’Évènement: Aveyron

Laissac-Sévérac l'Église Découvrez une fresque de Gabriel Genieis dans cette ancienne chapelle Chapelle de Grèzes Laissac-Sévérac l’Église, 16 septembre 2023, Laissac-Sévérac l'Église. Découvrez une fresque de Gabriel Genieis dans cette ancienne chapelle Samedi 16 septembre, 14h00 Chapelle de Grèzes Gratuit. Entrée libre. Pour les Journées européennes du patrimoine, une visite guidée de la chapelle de Grèzes vous sera proposée. Des commentaires de la fresque du peintre Gabriel Genieis vous seront proposés par M. Aussibal et Alain Ténières. Chapelle de Grèzes Village, 12310 Laissac-Sévérac l’Église Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie La chapelle de Grèzes a été désacralisée en 2021 pour devenir un lieu culturel. Les religieuses avaient en effet quitté le site depuis 2006.

La fresque de Gabriel Genieis, qui représente le monde du travail et qui est très bien conservée, orne l’intérieur du bâtiment depuis les années 60. Elle a servi de point de départ au projet. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 ©OT des Causses à l’Aubrac Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Laissac-Sévérac l'Église Autres Lieu Chapelle de Grèzes Adresse Village, 12310 Laissac-Sévérac l'Église Ville Laissac-Sévérac l'Église Departement Aveyron Lieu Ville Chapelle de Grèzes Laissac-Sévérac l'Église latitude longitude 44.369178;2.838705

Chapelle de Grèzes Laissac-Sévérac l'Église Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laissac-severac l'eglise/