Exposition : Rattrapage – l’arbre et la vie à Gillons Chapelle de Gillons Châtillon-Saint-Jean, 16 septembre 2023, Châtillon-Saint-Jean.

Châtillon-Saint-Jean,Drôme

Exposition permanente à la Chapelle de Gillons : Rattrapage – L’arbre et la vie à Gillons les week-ends des 16 et 17 Septembre et des 23 et 24 Septembre de 11h00 à 18h00.



Entrée gratuite. Cyanotypes, sculptures, peintures…..

2023-09-16 11:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Chapelle de Gillons Montée Clérivaux

Châtillon-Saint-Jean 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Permanent exhibition at the Chapelle de Gillons: Rattrapage – L’arbre et la vie à Gillons on the weekends of September 16 and 17 and September 23 and 24 from 11:00 am to 6:00 pm.



Free admission. Cyanotypes, sculptures, paintings….

Exposición permanente en la Chapelle de Gillons: Rattrapage – L’arbre et la vie à Gillons los fines de semana del 16 y 17 de septiembre y del 23 y 24 de septiembre de 11:00 a 18:00 horas.



Entrada gratuita. Cianotipos, esculturas, pinturas….

Dauerausstellung in der Kapelle von Gillons: Rattrapage – L’arbre et la vie in Gillons an den Wochenenden des 16. und 17. Septembers und des 23. und 24. Septembers von 11.00 bis 18.00 Uhr.



Der Eintritt ist frei. Cyanotypien, Skulpturen, Gemälde….

