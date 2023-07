Exposition de sculptures et de fresques Chapelle de Couasnon Olivet Catégories d’Évènement: Loiret

Exposition de sculptures et de fresques 16 et 17 septembre Chapelle de Couasnon Ancienne chapelle du XVIIIe siècle, où sont exposées des statues, en bois sculptés de personnages historiques et des fresques sur les murs. La chapelle de Couasnon est abritée sous un grand cèdre plusieurs fois centenaire. Chapelle de Couasnon 196 Impasse du Château, 45160 Olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire http://chapelledecouasnon.free.fr/ https://www.facebook.com/Chapelle-de-Couasnon-Olivet-433170940202408 Ancienne chapelle du XVIIIe siècle. Elle se trouvait près de la cour d'honneur du château, au bout d'une large avenue appelée aujourd'hui Impasse du château (près de l'horloge fleurie).

Abritée sous un grand cèdre plusieurs fois centenaire, elle a été en partie restaurée et accueille des expositions de sculptures. Des statues, en bois sculpté, de personnages historiques y sont présentées. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

