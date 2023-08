Exposition à la chapelle de Concise Chapelle de Concise Thonon-les-Bains Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Thonon-les-Bains Exposition à la chapelle de Concise Chapelle de Concise Thonon-les-Bains, 16 septembre 2023, Thonon-les-Bains. Exposition à la chapelle de Concise 16 et 17 septembre Chapelle de Concise « Concise au fil du temps », venez découvrir les photographies retraçant l’évolution du hameau et les maquettes représentant différents monuments historiques de Thonon. Chapelle de Concise Avenue des ducs de Savoie, Concise, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 71 55 55 La chapelle de Concise, située au cœur du village, se distingue par sa peinture murale de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle représentant la décollation de Saint Jean-Baptiste. C’est la seule œuvre picturale de cette période répertoriée dans les Monuments Historiques de la région. Elle est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis le 28 novembre 1997. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

