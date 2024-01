Exposition Chapelle de Coat An Doc’h Lanrodec, vendredi 16 février 2024.

Lanrodec Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 09:30:00

fin : 2024-03-08 12:00:00

Cette exposition mettra en avant le magazine féminin « Antoinette », publié par la CGT de 1955 à 1989, qui visait à organiser l’action des « masses féminines » mais également à riposter face à la presse féminine traditionnelle.

« Antoinette, 50 ans plus tard » vous proposera, à partir des sujets d’actualité des années 70 – début 80 du mensuel, de s’interroger sur les enjeux d’aujourd’hui concernant l’égalité femmes-hommes. Entrée libre et gratuite. Uniquement le vendredi. A la chapelle de Coat An Doc’h.

.

Chapelle de Coat An Doc’h

Lanrodec 22170 Côtes-d’Armor Bretagne



Mise à jour le 2024-01-09 par Office de tourisme Falaises d’Armor