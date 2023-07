À la découverte du patrimoine de Guimaëc Chapelle de Christ Guimaëc, 17 septembre 2023, Guimaëc.

À la découverte du patrimoine de Guimaëc Dimanche 17 septembre, 14h30 Chapelle de Christ

– De 14h30 à 15h30 : « Aux quatre coins de Guimaëc » : projection photographique commentée sur le patrimoine connu et moins connu de la commune.

– À partir de 15h30 et tout au long de l’après-midi : Carrousel de photos et vidéos aériennes : « Points de vue inédits sur Guimaëc et ses patrimoines ».

Ateliers : initiation au cadastre napoléonien, cartes anciennes, généalogie…

Concours « Patrimoine, dis-moi qui tu es ! » : ouvert à tous, tentez de gagner un ouvrage sur le Trégor finistérien en reconnaissant le patrimoine de Guimaëc à l’aide d’un QCM.

– À 17h30 : Dépouillement du concours et remise des prix.

– À 18h : Pot convivial

Chapelle de Christ Beg An Fry, 29620, Guimaëc Guimaëc 29620 Finistère Bretagne http://www.guimaec.com/Patrimoine https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089993 Chapelle (et calvaire) du XVIe siècle, tombée en ruine dans les années 1950 et entièrement restaurée à l’ancienne par une association de bénévoles. Lieu-dit Christ (route de Beg an fry, bordure de route, à gauche, fléché à partir du centre- bourg, à environ 1,5 km) / Parking en face de la Chapelle Christ.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Groupe patrimoine-Guimaëc