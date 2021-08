Villeneuve Chapelle de Chanteins Ain, Villeneuve Chapelle de Chanteins : visite et exposition Chapelle de Chanteins Villeneuve Catégories d’évènement: Ain

Villeneuve

Chapelle de Chanteins : visite et exposition Chapelle de Chanteins, 19 septembre 2021, Villeneuve. Chapelle de Chanteins : visite et exposition

le dimanche 19 septembre à Chapelle de Chanteins

Visite commentée de cette chapelle romane située au cœur de la Dombes, peu remaniée au cours des siècles et témoin d’un patrimoine architectural remarquable. L’association exposera également des éléments et outils d’une ancienne activité exercée à Chanteins au siècle dernier : le métier de sabotier. Visitez cette chapelle romane située au cœur de la Dombes, et redécouvrez un métier oublié : sabotier. Chapelle de Chanteins 01480 Villeneuve, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Villeneuve Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Villeneuve Autres Lieu Chapelle de Chanteins Adresse 01480 Villeneuve, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Villeneuve lieuville Chapelle de Chanteins Villeneuve