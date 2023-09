Visite guidée de la Chapelle de Chanet Chapelle de Chanet – Chastres Allanche, 16 septembre 2023, Allanche.

Visite guidée de la Chapelle de Chanet Samedi 16 septembre, 10h00 Chapelle de Chanet – Chastres Sur inscription

Visite guidée de la chapelle de Chanet, suivie de la chapelle du trésor à Allanche.

Perdue au milieu des herbages, un lieu magique où se dresse fièrement la Chapelle Saint Julien de Chanet, une pure merveille de dentelle de pierres.

Découverte ensuite du mobilier de la chapelle, exposé aujourd’hui à l’intérieur de la chapelle du trésor dans l’église d’Allanche.

Rdv à la chapelle : d’Allanche, prendre direction Massiac puis Feydit à gauche (à environ 6 kms).

Chapelle de Chanet – Chastres Chastres, 15160 Allanche Allanche 15160 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

