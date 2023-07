Soirée Saint-Patrick Chapelle De Cestas Gazinet, Cestas (33), 22 mars 2024, .

Lors de cette soirée destinée à la Saint-Patrick, » Les Balendy’s « , ‘ensemble de harpes de l’école de musique de Cestas et le groupe Bal ‘A’ Fond vous proposent de découvrir des airs et des danses des répertoires breton et irlandais. C’est l’occasion de s’initier à ces danses accompagnées des sonorités douces de harpes celtiques.

Bonne humeur et convivialité sont au rendez-vous.

La chapelle se trouve sur l’avenue Jean MOULIN, près de la gare (avant le passage à niveau en venant de l’autoroute)

N’hésitez pas à venir en famille ou avec des amis.

Entrée libre

Chapelle De Cestas Gazinet, Cestas (33) 3, Avenue Jean Moulin

