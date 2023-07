Journée du patrimoine : Concert Chapelle de Caubin Arthez-de-Béarn, 17 septembre 2023, Arthez-de-Béarn.

Arthez-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Concert du groupe Los d’Ortès.

Le groupe « Los d’Ortès », créé en 2019, présente un répertoire de chants polyphoniques à 2 ou 3 voix, en béarnais, en bigourdan mais aussi en français.

Qu’elles soient contemporaines ou bien plus anciennes, leurs chansons évoquent la vie dans nos montagnes et nos vallées pyrénéennes ainsi que l’attachement à la liberté et à nos traditions..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . EUR.

Chapelle de Caubin Route de Caubin

Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Concert by the Los d?Ortès group.

The « Los d?Ortès » group, created in 2019, presents a repertoire of polyphonic songs for 2 or 3 voices, in Béarnais, Bigourdan and French.

Whether contemporary or much older, their songs evoke life in our Pyrenean mountains and valleys, as well as our attachment to freedom and traditions.

Concierto del grupo Los d’Ortès.

Los d’Ortès, grupo formado en 2019, presenta un repertorio de canciones polifónicas a 2 o 3 voces, en bearnesa, bigourdanés y francés.

Contemporáneas o mucho más antiguas, sus canciones evocan la vida en nuestras montañas y valles pirenaicos, y su apego a la libertad y a nuestras tradiciones.

Konzert der Gruppe Los d’Ortès.

Die 2019 gegründete Gruppe « Los d’Ortès » präsentiert ein Repertoire an zwei- und dreistimmigen polyphonen Liedern auf Béarnais, Bigourdan, aber auch auf Französisch.

Ob zeitgenössisch oder viel älter, ihre Lieder erinnern an das Leben in unseren Bergen und Pyrenäentälern sowie an die Verbundenheit mit der Freiheit und unseren Traditionen.

