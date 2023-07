Venez écouter des chants polyphoniques en béarnais, bigourdan mais aussi en français ! Chapelle de Caubin Arthez-de-Béarn, 17 septembre 2023, Arthez-de-Béarn.

Venez écouter des chants polyphoniques en béarnais, bigourdan mais aussi en français ! Dimanche 17 septembre, 16h00 Chapelle de Caubin Gratuit. Sur inscription.

Le groupe « Los d’Ortès », créé en 2019, présente un répertoire de chants polyphoniques à 2 ou 3 voix, en béarnais, en bigourdan mais aussi en français.

Qu’elles soient contemporaines ou bien plus anciennes, leurs chansons évoquent la vie dans nos montagnes et nos vallées pyrénéennes ainsi que l’attachement à la liberté et à nos traditions.

La chapelle de Caubin est une ancienne commanderie de l'ordre des chevaliers de Malte datant du XIIe siècle. Elle a été édifiée sur ordre de Gaston IV le Croisé. Cette petite chapelle se distingue par son architecture romane, avec un toit quasiment plat (plutôt rare en Béarn), un plan simple à nef unique, un portail sculpté et son mur clocher. À l'intérieur, un enfeu gothique abrite le gisant d'un chevalier du XIVe siècle. Ce chevalier finement sculpté est recouvert d'une côte de mailles et a une épée à ses côtés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:45:00+02:00

©Los d’Ortès