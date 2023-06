Visite libre de la chapelle de Carbec Chapelle de Carbec Fatouville-Grestain Fatouville-Grestain Catégories d’Évènement: Eure

Fatouville-Grestain Visite libre de la chapelle de Carbec Chapelle de Carbec Fatouville-Grestain, 16 septembre 2023, Fatouville-Grestain. Visite libre de la chapelle de Carbec 16 et 17 septembre Chapelle de Carbec La chapelle de Carbec datant de 1060 sera ouverte à la visite. Chapelle de Carbec Le bourg, 27210 Fatouville-Grestain Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie 02 32 57 72 10 http://www.beuzeville-tourisme.com Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

