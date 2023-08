Visite de la chapelle de Brax – journées du patrimoine Chapelle de Brax Landiras, 16 septembre 2023, Landiras.

Landiras,Gironde

Venez découvrir l’église des « marais » ! Très isolée, elle se trouve à proximité des ruines du Châtelet (château de Landiras). Supposée remontant au XIIIe siècle, elle est mentionnée comme église de la paroisse de Brach dès le XIVe siècle. Son nom est orthographié « Brach » jusqu’à la Révolution et proviendrait du gaulois « bracu » signifiant marais..

Chapelle de Brax Chemin du Terrey

Landiras 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the « marsh » church! Very isolated, it lies close to the ruins of the Châtelet (Landiras castle). Believed to date back to the 13th century, it is mentioned as the parish church of Brach as early as the 14th century. Its name was spelled « Brach » until the French Revolution, and is thought to derive from the Gallic « bracu » meaning marsh.

¡Venga a descubrir la iglesia del « pantano »! Muy aislada, se alza cerca de las ruinas del Châtelet (castillo de Landiras). Se cree que data del siglo XIII y ya en el siglo XIV se menciona como iglesia parroquial de Brach. Su nombre se escribió « Brach » hasta la Revolución Francesa, y se cree que deriva del galo « bracu », que significa pantano.

Entdecken Sie die Kirche in den « Sümpfen »! Die Kirche liegt sehr abgelegen in der Nähe der Ruinen des Châtelet (Schloss von Landiras). Jahrhundert zurückgehen soll, wird sie bereits im 14. Jahrhundert als Kirche der Pfarrei Brach erwähnt. Der Name wurde bis zur Französischen Revolution als « Brach » geschrieben und soll vom gallischen Wort « bracu » für Sumpf abgeleitet sein.

