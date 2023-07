Visite libre d’une chapelle du XIXe siècle Chapelle de Bonneuil Sainte-Soline Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Sainte-Soline Visite libre d’une chapelle du XIXe siècle Chapelle de Bonneuil Sainte-Soline, 16 septembre 2023, Sainte-Soline. Visite libre d’une chapelle du XIXe siècle 16 et 17 septembre Chapelle de Bonneuil Gratuit. Entrée libre. Une affiche sur la porte de la très jolie chapelle vous invite à téléphoner pour qu’André Archaimbalt, président de l’association des Amis de la chapelle, vienne vous ouvrir pour la visiter. Elle est en très bon état grâce au soutien de la Fondation du patrimoine sur la recommandation des architectes du Patrimoine de France. L’association est propriétaire de la chapelle en accord avec la mairie. Chapelle de Bonneuil Rue de la chapelle Bonneuil, 79120 Sainte-Soline Sainte-Soline 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 29 45 06 Découvrez cette chapelle construite en 1851 et 1876, avec des éléments sculptés provenant de l’ancien couvent de Bonneuil, dévasté et brulé à la Révolution. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

