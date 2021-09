Chapelle de Bonneuil – Journées Européennes du Patrimoine Sainte-Soline, 18 septembre 2021, Sainte-Soline.

Chapelle de Bonneuil – Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19

Sainte-Soline Deux-Sèvres Sainte-Soline

Chapelle de Bonneuil – Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 18 et dimanche 19

Ouverture exceptionnelle

Visite commentée de la chapelle construite entre 1851 et 1876, avec des éléments sculptés provenant de l’ancien couvent

de Bonneuil, dévasté et brûlé à la Révolution.

Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur de la structure.

Resa. 05 49 29 45 06

Gratuit

