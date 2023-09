Cet évènement est passé Exposition de sculptures Chapelle de Beuzeville Beaumont-le-Hareng Catégories d’Évènement: Beaumont-le-Hareng

Seine-Maritime Exposition de sculptures Chapelle de Beuzeville Beaumont-le-Hareng, 16 septembre 2023, Beaumont-le-Hareng. Exposition de sculptures 16 et 17 septembre Chapelle de Beuzeville Le travail de l’artiste, c’est toujours articulé autour d’un axe constitué d’une matière : le papier et d’une forme : le dôme

À partir de ces deux éléments. L’artiste a créé des sculptures que vous pourrez découvrir. Chapelle de Beuzeville Rue Gauthier Giffard, 76850 Beaumont-le-Hareng Beaumont-le-Hareng 76850 Seine-Maritime Normandie 02 33 35 31 17 https://www.facebook.com/beaumontavecVOUS/ Cette ancienne chapelle est devenu un lieu de vie culturelle. Elle accueille régulièrement de nombreux spectacles, concert, conférence. parking a proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Daniel Jules Roger Détails Catégories d’Évènement: Beaumont-le-Hareng, Seine-Maritime Autres Lieu Chapelle de Beuzeville Adresse Rue Gauthier Giffard, 76850 Beaumont-le-Hareng Ville Beaumont-le-Hareng Departement Seine-Maritime Lieu Ville Chapelle de Beuzeville Beaumont-le-Hareng latitude longitude 49.65525;1.210823

Chapelle de Beuzeville Beaumont-le-Hareng Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaumont-le-hareng/