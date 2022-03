Chapelle de Beneauville – Moult/Chicheboville (14) Chapelle de Beneauville Chicheboville Catégories d’évènement: Calvados

Chicheboville

Chapelle de Beneauville – Moult/Chicheboville (14) Chapelle de Beneauville, 1 juillet 2022, Chicheboville. Chapelle de Beneauville – Moult/Chicheboville (14)

Chapelle de Beneauville, le vendredi 1 juillet à 20:00

Edition 2022 de la Nuit des Eglises. Chapelle romane de Beneauville, commune de Moult/Chicheboville, Route d’Argences. Programme : 01/07 20H30 Concert de jazz classique. 22H00 : Mise en lumières colorisées des extérieurs et des 28 modillons.

Entrée : 5€ Nombre de places limité. Réservation conseillée

Concert et mise en lumières colorisées Chapelle de Beneauville Route d’Argences Chicheboville Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-01T20:00:00 2022-07-01T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Chicheboville Autres Lieu Chapelle de Beneauville Adresse Route d'Argences Ville Chicheboville lieuville Chapelle de Beneauville Chicheboville Departement Calvados

Chapelle de Beneauville Chicheboville Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chicheboville/

Chapelle de Beneauville – Moult/Chicheboville (14) Chapelle de Beneauville 2022-07-01 was last modified: by Chapelle de Beneauville – Moult/Chicheboville (14) Chapelle de Beneauville Chapelle de Beneauville 1 juillet 2022 Chapelle de Beneauville Chicheboville Chicheboville

Chicheboville Calvados