Bourse aux vêtements Chapelle de Bellevue Yzeure, 6 octobre 2023, Yzeure.

Yzeure,Allier

Vente de vêtements enfants et jouets d’occasion avec l’Amicale laïque des Bataillots-Cladets..

2023-10-06 17:00:00 fin : 2023-10-06 20:00:00. .

Chapelle de Bellevue

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Sale of second-hand children?s clothes and toys with the Amicale laïque des Bataillots-Cladets.

Venta de ropa y juguetes infantiles de segunda mano con la Amicale laïque des Bataillots-Cladets.

Verkauf von gebrauchter Kinderkleidung und Spielzeug mit der Amicale laïque des Bataillots-Cladets.

Mise à jour le 2023-09-25 par Office du tourisme de Moulins & sa région