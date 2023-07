La Luciole : Découverte du ciel à l’œil nu Chapelle de Bellegarde en Marche Bellegarde-en-Marche, 3 août 2023, Bellegarde-en-Marche.

Bellegarde-en-Marche,Creuse

La Luciole vous invite à passer l’été 2023 à la chapelle de Bellegarde-en-Marche!

Découverte du ciel à l’œil nu avec Julien à 20h à la salle polyvalente et à la nuit tombée à la chapelle..

2023-08-03 fin : 2023-08-03 . .

Chapelle de Bellegarde en Marche Salle des fêtes

Bellegarde-en-Marche 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine



La Luciole invites you to spend the summer of 2023 at the Bellegarde-en-Marche chapel!

Discover the sky with the naked eye with Julien at 8pm in the salle polyvalente and at nightfall in the chapel.

La Luciole le invita a pasar el verano de 2023 en la capilla de Bellegarde-en-Marche

Descubra el cielo a simple vista con Julien a las 20:00 en la sala polivalente y al anochecer en la capilla.

La Luciole lädt Sie ein, den Sommer 2023 in der Kapelle von Bellegarde-en-Marche zu verbringen!

Entdecken Sie den Himmel mit dem bloßen Auge mit Julien um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle und bei Einbruch der Dunkelheit in der Kapelle.

Mise à jour le 2023-07-13 par Marche et Combraille en Aquitaine