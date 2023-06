La chapelle de Bel Air CHAPELLE DE BEL AIR Trélazé Trélazé Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

TRELAZE La chapelle de Bel Air CHAPELLE DE BEL AIR Trélazé, 17 septembre 2023, Trélazé. La chapelle de Bel Air Dimanche 17 septembre, 14h00 CHAPELLE DE BEL AIR Entrée libre Exposition photos et documents d’archives Animations musicales avec le BAGAD MEN GLAZ, musiques et danses bretonnes CHAPELLE DE BEL AIR 2 place de Bel air, 49800 Trélazé Trélazé 49800 Maine-et-Loire Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

