Visite libre ou commentée de la chapelle Notre Dame de Pitié, appelée aussi chapelle de Beauregard.

Située au cœur de la nature de Beauregard, cette chapelle offre un panorama éblouissant sur la vallée de la Meuse, la Basilique Sainte Jeanne d'Arc ou encore le château de Bourlémont. Construite au XVIIIe siècle sur les fondations d'une chapelle édifiée par le seigneur Joffroi de Bourlémont au XIIIe siècle, elle renferme aujourd'hui une piéta du XIVe siècle qui aurait vu prier Jeanne d'Arc. Depuis D19, suivre la direction de Brixey-aux-Chanoines, accessible en voiture.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

