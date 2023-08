Ouverture exceptionnelle de la chapelle de Barville Chapelle de Barville Cany-Barville, 16 septembre 2023, Cany-Barville.

Cany-Barville,Seine-Maritime

Ouverture de la Chapelle de Barville dans le cadre des Journées du Patrimoine.

Venez découvrir cette charmante chapelle du XVIème siècle, située près du seul passage à gué de la Durdent.

Visites commentées gratuites toutes les 20 mins environ, ou visite libre au choix, de 14h à 18h..

Samedi 2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Chapelle de Barville Hameau de Barville

Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie



Opening of the Chapel of Barville within the framework of the Heritage Days.

Come and discover this charming 16th century chapel, located near the only ford of the Durdent.

Free guided tours every 20 minutes or so, or free tour of your choice, from 2pm to 6pm.

Inauguración de la Chapelle de Barville en el marco de las Jornadas del Patrimonio.

Venga a descubrir esta encantadora capilla del siglo XVI, situada cerca del único vado del Durdent.

Visitas guiadas gratuitas cada 20 minutos aproximadamente, o una visita autoguiada a su elección, de 14:00 a 18:00 h.

Öffnung der Kapelle von Barville im Rahmen der Tage des Kulturerbes.

Entdecken Sie diese charmante Kapelle aus dem 16. Jahrhundert, die sich in der Nähe der einzigen Furt des Flusses Durdent befindet.

Kostenlose Führungen etwa alle 20 Minuten oder freie Besichtigung nach Wahl, von 14 bis 18 Uhr.

