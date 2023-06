Venez visiter la chapelle de Barain Chapelle de Barain – Avosnes Avosnes, 16 septembre 2023, Avosnes.

Venez visiter la chapelle de Barain 16 et 17 septembre Chapelle de Barain – Avosnes Entrée libre – Ouverture exceptionnelle

Classée Monument historique le 4 juillet 2000, la chapelle du hameau de Barain à Avosnes est un intéressant édifice composite qui, bien que sobrement bâti, présente un remarquable décor intérieur, de style baroque, à l’image de nombreuses chapelles savoyardes de même époque et des vestiges de décors peints extérieurs. Ces décors seraient attribués aux frères Marca, stucateurs italiens ayant beaucoup travaillé en Franche-Comté. Un décor similaire existe dans la chapelle de Montigny-Montfort, en Côte-d’Or.

À l’extérieur, la présence d’enduits anciens, sans doute du XVIe siècle, avec des vestiges d’armoiries datées du XVIIIe siècle et contemporaines du décor intérieur, est un élément rare à souligner.

Chapelle de Barain – Avosnes 21350 Barain Avosnes 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Au départ du centre d’Avosnes, on atteint le hameau de Barain en descendant une route étroite et sinueuse, bordée de roches. On arrive alors dans un lieu calme et isolé qui appartenait aux Templiers au temps de Philippe le Bel.

La chapelle que l’on découvre présente un campanile à clocher arcade dont la petite taille convenait à la construction initiale qui se limitait au chœur actuel. Cette partie de la chapelle, avec croisée d’ogives et ouvertures romanes, est la plus ancienne (XVe siècle). Elle a été agrandie successivement par l’ajout d’une nef (début XVIe s.), un porche (XVIe s.), une sacristie (XVIIIe s.).

A l’origine la couverture était en laves. La pluie réussit à s’infiltrer et à crever la voûte. Des membres de l’Association pour la conservation des édifices religieux qui faisaient une excursion dans cette région sont à l’origine de la réfection de la toiture. L’Association donna une importante subvention, une femme fit un don, le Conseil général et la commune complétèrent. Ainsi une nouvelle toiture, beaucoup moins jolie mais étanche, sauva la chapelle.

chapelle Barain

© P. Guimont