visite de la chapelle de l’ancien prieuré d’Avrillé Chapelle d’Avrillé Beaufort-en-Anjou Catégories d’Évènement: Beaufort-en-Anjou

Maine-et-Loire visite de la chapelle de l’ancien prieuré d’Avrillé Chapelle d’Avrillé Beaufort-en-Anjou, 17 septembre 2023, Beaufort-en-Anjou. visite de la chapelle de l’ancien prieuré d’Avrillé Dimanche 17 septembre, 14h00 Chapelle d’Avrillé Entrée libre Animation musicale tout l’aprés-midi proposée par un collectif amateur de musiques anciennes. Chapelle d’Avrillé 52 route d’Avrillé 49250 BEAUFORT EN ANJOU Beaufort-en-Anjou 49250 Beaufort-en-Vallée Maine-et-Loire Pays de la Loire Chapelle de l’ancien prieuré d’Avrillé (12è-13è) dépendant de l’abbaye de TOUSSAINT à Angers au carrefour de la 347 à Beaufort prendre la direction de la Ménitré, puis 1ère à droite Bd de la Prévoté et 1èr à gauche Route d’Avrillé Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 M de la Maisonneuve Détails Catégories d’Évènement: Beaufort-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Chapelle d'Avrillé Adresse 52 route d'Avrillé 49250 BEAUFORT EN ANJOU Ville Beaufort-en-Anjou Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Chapelle d'Avrillé Beaufort-en-Anjou

Chapelle d'Avrillé Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaufort-en-anjou/