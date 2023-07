« Sainte-Anastasie avant Sainte-Anastasie » une conférence sur l’histoire de la commune Chapelle d’Aubarne Sainte-Anastasie Catégories d’Évènement: Gard

Sainte-Anastasie « Sainte-Anastasie avant Sainte-Anastasie » une conférence sur l’histoire de la commune Chapelle d’Aubarne Sainte-Anastasie, 16 septembre 2023, Sainte-Anastasie. « Sainte-Anastasie avant Sainte-Anastasie » une conférence sur l’histoire de la commune Samedi 16 septembre, 16h30 Chapelle d’Aubarne Gratuit. Entrée libre. Pour les Journées européennes du patrimoine, la chapelle d’Aubarne vous ouvre ses portes à l’occasion d’une conférence sur l’occupation du territoire de la commune de Sainte-Anastasie entre la fin de l’âge du bronze et la fin du Haut Moyen Âge. Chapelle d’Aubarne Avenue des marronniers, 30190 Sainte-Anastasie Sainte-Anastasie 30190 Gard Occitanie 06 12 32 37 82 https://marbacum.fr Il est assez difficile de déterminer avec exactitude l’histoire des chapelles et églises dans la commune. On recense une quinzaine de lieux cultuels parmi lesquels se trouve la chapelle d’Aubarne. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©Patrice Hurlin

