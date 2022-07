Concert des musiciens du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Grand-Couronne et Petit-Couronne Chapelle Darblay Grand-Couronne Catégories d’évènement: Grand-Couronne

Seine-Maritime

Concert des musiciens du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Grand-Couronne et Petit-Couronne Chapelle Darblay, 17 septembre 2022, Grand-Couronne. Concert des musiciens du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Grand-Couronne et Petit-Couronne Samedi 17 septembre, 18h00 Chapelle Darblay Visite découverte de la forêt domaniale du Rouvray, balade contée à travers les parcs de Grand-Couronne et concert à la Chapelle Darblay (sous réserve de faisabilité) Chapelle Darblay Boulevard des Potasses, 76530 Grand-Couronne Grand-Couronne 76530 Seine-Maritime Normandie Parking du centre de loisirs Jean Coiffier

02 32 11 53 55 https://www.grand-couronne.fr La Ville de Grand-Couronne souhaite faire (re)découvrir à ses habitants leurs espaces naturels. A travers la forêt domaniale du Rouvray, ses parcs et ses jardins publics, elle souhaite sensibiliser la population à la protection du Vivant. Pour cela, une manifestation en 3 parties est programmée : – de 10h à 12h : Visite découverte en sortie nature avec Loïc Gelard (Association Animaction). Photographe, naturaliste, mycologue, et spécialiste des espaces forestiers et de la biodiversité, il animera avec humour et passion la promenade en expliquant le rôle, les traces et les liens entre les espèces animales et végétales. – de 14h à 16h : Balade contée par l’Atelier des Sens autour de 5 lieux emblématiques de la commune :

1/ Départ au jardin partagé des Mesliers

2/ Kiosque du Parc Diderot

3/ Jardin Lecomte et échange intergénérationnel avec les personnes âgées de la Résidence Autonomie

4/ Jardin de l’Eglise Saint Martin

5/ Goûter à la salle d’exposition de l’Orangerie avec les dames de l’Atelier de Vie quotidienne et l’Union Africaine de Grand-Couronne. – à 18h : Concert des musiciens du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Grand-Couronne et Petit-Couronne à la Chapelle Darblay sur le thème de la nature (sous réserve de faisabilité)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T18:00:00+02:00

2022-09-17T19:00:00+02:00 Ville de Grand-Couronne

Détails Catégories d’évènement: Grand-Couronne, Seine-Maritime Autres Lieu Chapelle Darblay Adresse Boulevard des Potasses, 76530 Grand-Couronne Ville Grand-Couronne Age maximum 99 lieuville Chapelle Darblay Grand-Couronne Departement Seine-Maritime

