Festival du Guérinet – Chœur Mikrokosmos Vendredi 21 juillet, 20h30 Chapelle d’Andelot Tarif plein: 12 euros. Tarif réduit (Etudiants, – de 18 ans, bénéficiaires des minima sociaux, groupes de 10 personnes ou +, covoitureurs…) : 7 euros. Gratuit pour les – de 12 ans. Jauge de 150 places. Sur réservation

Avec le chœur Mikrokosmos, on ne parle plus de concert, mais de spectacle.

Un spectacle qui utilise le mouvement, les gestes, les corps, pour une arrivée des artistes à chaque fois inattendue, pour mieux plonger au cœur de la matière chorale. Mikrokosmos s’affranchit des rituels immuables du concert pour aller vers une spatialisation inédite, une véritable théâtralisation.

Dirigé par l’insatiable Loïc Pierre, le choeur défend le répertoire a cappella d’aujourd’hui avec la complicité de compositeurs venus du monde entier. Dans une configuration spécifiquement adaptée, il sublimera la chapelle d’Andelot de Vensat, cet espace brut, religieux, vide, intemporel… site emblématique en réfection retenu par le Loto du Patrimoine.

Chapelle d'Andelot 5, rue d'Andelot 63260 Vensat Vensat 63260 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T20:30:00+02:00 – 2023-07-21T22:00:00+02:00

© Chœur Mikrokosmos