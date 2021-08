Fréjus Chapelle Notre-Dame-de-Jérusalem dite Chapelle Cocteau Fréjus, Var Chapelle Cocteau Chapelle Notre-Dame-de-Jérusalem dite Chapelle Cocteau Fréjus Catégories d’évènement: Fréjus

L'architecture et la décoration de la chapelle Notre-Dame-de-Jérusalem ont été conçues par Jean Cocteau l'année de sa mort, en 1963. La plus grande partie de l'iconographie du site illustre les thèmes de la Passion et la Résurrection du Christ. Néanmoins, Jean Cocteau y a intégré une symbolique parfois hermétique qui fait de Notre-Dame-de-Jérusalem une œuvre à l'interprétation complexe. Bien qu'achevés après le décès du poète, l'esthétique et le message de l'édifice restent fidèles au style graphique et à la démarche de l'artiste.

