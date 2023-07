Visite – Eglise Saint Jean-Baptiste Chapelle Chavanat, 8 août 2023, Chavanat.

Chavanat,Creuse

Présentation de l’église, le groupe de la parenté de la Vierge et le retable avec St Aureil, ermite limousin, par Serge BALAIRE

Gratuit..

2023-08-08 fin : 2023-08-08 17:00:00. .

Chapelle

Chavanat 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Presentation of the church, the group of the Virgin’s kinship and the altarpiece with St Aureil, Limousin hermit, by Serge BALAIRE

Free admission.

Presentación de la iglesia, del grupo de parentesco de la Virgen y del retablo con San Aureil, ermitaño lemosín, por Serge BALAIRE

Entrada gratuita.

Vorstellung der Kirche, der Verwandtschaftsgruppe der Jungfrau Maria und des Altarbildes mit St. Aureil, einem Einsiedler aus dem Limousin, durch Serge BALAIRE

Kostenlos.

