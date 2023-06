NUIT DES VEILLEURS A MARTIGUES Chapelle Catholique Notre-Dame de Miséricorde, Dite Notre-Dame des Marins Martigues Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues NUIT DES VEILLEURS A MARTIGUES Chapelle Catholique Notre-Dame de Miséricorde, Dite Notre-Dame des Marins Martigues, 26 juin 2023, Martigues. NUIT DES VEILLEURS A MARTIGUES Lundi 26 juin, 19h00 Chapelle Catholique Notre-Dame de Miséricorde, Dite Notre-Dame des Marins Entrée libre Avec la participation d’un groupe vocal.

Les participants pourront agir directement en envoyant des cartes individualisées aux victimes.

Un temps de partage amical autour d’un verre est prévu à la fin de la veillée. Chapelle Catholique Notre-Dame de Miséricorde, Dite Notre-Dame des Marins route de la Vierge Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « claude.granier1@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-26T19:00:00+02:00 – 2023-06-26T20:30:00+02:00

