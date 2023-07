Visite – Eglise Saint Jean Baptiste et de son orgue Chapelle Bourganeuf, 14 août 2023, Bourganeuf.

Bourganeuf,Creuse

Découverte de l’église St-Jean-Baptiste, ancienne chapelle des Hospitaliers de St Jean de Jérusalem et de son orgue, l’un des plus anciens du Limousin, par les Amis de l’Orgue de Bourganeuf

Gratuit..

2023-08-14 fin : 2023-08-14 17:30:00. .

Chapelle Place de l’Hôtel de Ville

Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Discovery of the church of St-Jean-Baptiste, former chapel of the Hospitaliers de St Jean de Jérusalem, and its organ, one of the oldest in the Limousin region, by the Amis de l’Orgue de Bourganeuf

Free admission.

Descubrimiento de la iglesia de St-Jean-Baptiste, antigua capilla de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén y de su órgano, uno de los más antiguos del Lemosín, por los Amis de l’Orgue de Bourganeuf

Entrada gratuita.

Entdeckung der Kirche St-Jean-Baptiste, ehemalige Kapelle der Hospitaliers de St Jean de Jérusalem, und ihrer Orgel, einer der ältesten im Limousin, durch die Amis de l’Orgue de Bourganeuf

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT Creuse Sud Ouest