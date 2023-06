Exposition : le sport des années passées à nos jours Chapelle Bosc-le-Hard Bosc-le-Hard Catégories d’Évènement: BOSC LE HARD

Seine-Maritime Exposition : le sport des années passées à nos jours Chapelle Bosc-le-Hard, 17 septembre 2023, Bosc-le-Hard. Exposition : le sport des années passées à nos jours Dimanche 17 septembre, 09h00 Chapelle EXPOSITION LE SPORT DES ANNEES PASSEES A NOS JOURS

Sur un site classé, venez découvrir une petite chapelle entourée de son puits, le tout a été restauré. A l’intérieur un magnifique retable du 17° avec son tabernacle – ce jour une exposition complètera cette visite – Chapelle 710 rue de la chapelle, Augeville, 76850 Bosc-le-Hard Bosc-le-Hard 76850 Seine-Maritime Normandie 02 35 33 41 05 Dans la Chapelle St Eloi, chapelle du XII° siècle, qui a été restaurée, vous pourrez découvrir le site et à l’intérieur une exposition sur le sport des années passées à nos jours : affiches – documents- matériel – vêtements….. Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: BOSC LE HARD, Seine-Maritime Autres Lieu Chapelle Adresse 710 rue de la chapelle, Augeville, 76850 Bosc-le-Hard Ville Bosc-le-Hard Departement Seine-Maritime Lieu Ville Chapelle Bosc-le-Hard

Chapelle Bosc-le-Hard Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bosc-le-hard/

Exposition : le sport des années passées à nos jours Chapelle Bosc-le-Hard 2023-09-17 was last modified: by Exposition : le sport des années passées à nos jours Chapelle Bosc-le-Hard Chapelle Bosc-le-Hard 17 septembre 2023