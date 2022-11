Concert Denez Prigent Chapelle Bon Sauveur, 3 décembre 2022, Gwenezhan.

Concert Denez Prigent Samedi 3 décembre, 20h30 Chapelle Bon Sauveur

30 euro

Un concert exceptionnel de Denez Prigent à Begard handicap moteur mi

Chapelle Bon Sauveur 1 rue du Bon Sauveur 22140 BEGARD Gwenezhan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne

DENEZ PRIGENT – Iliz tour

Ce concert, dans un des lieux des plus prestigieux de Bretagne, sera l’occasion pour l’artiste à la « voix d’or »* de revenir à l’essence de son art où depuis plus de trente années, il puise l’essentiel de son inspiration : La Gwerz.

Gwerz traditionnelles ou Gwerz de sa composition alterneront ainsi, tantôt interprétées seul « a capella », tantôt accommpagnées avec sobriété par trois instrumentistes vertuoses : Maëlle Vallet (harpe celtique, et kanun), Jonathan Dour (violon) et Mathilde Chevrel (violoncelle).

Une belle invitation pour les mélomanes avertis ou non de remonter à la source de chant universel et atemporel, véritable « diamant » musical et poétique tel qu’il fut décrit par la grande poétesse Georges Sand.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T20:30:00+01:00

2022-12-03T23:59:00+01:00