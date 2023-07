Visite commentée de la chapelle du Saint-Esprit – Maison de Nicolas Berdiaev Chapelle Berdiaev Clamart Catégories d’Évènement: Clamart

Visite commentée de la chapelle du Saint-Esprit – Maison de Nicolas Berdiaev

Samedi 16 septembre, 14h00

Grand penseur et philosophe religieux russe, Nicolas Berdiaev s'installa à Clamart dès son arrivée en France. Rachetée par l'Eglise russe, sa maison accueille aujourd'hui des clercs. Visite de la Chapelle du Saint-Esprit du diocèse de Chersonèse, signification des icônes orthodoxes et présentation de l'héritage de N. Berdiaev.

Chapelle Berdiaev
83 rue du Moulin-de-Pierre
92140 Clamart

