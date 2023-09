Cet évènement est passé Musée Bellini et sa chapelle Chapelle Bellini Cannes Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Cannes Musée Bellini et sa chapelle Chapelle Bellini Cannes, 16 septembre 2023, Cannes. Musée Bellini et sa chapelle 16 et 17 septembre Chapelle Bellini Entrée libre Visite libre SAMEDI et DIMANCHE 10h-12h et 14h-18h Chapelle privée de la Villa Fiorentina de style italien devenue l’atelier puis le musée du peintre Emmanuel Bellini (1904-1989)

Rens. 04 93 38 61 80

Lignes de bus 9, 4, 7, bus circuit patrimonial Chapelle Bellini 67 bis avenue de Vallauris, 06400 Cannes Cannes 06407 La Lepre Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 38 61 80 [{« type »: « phone », « value »: « 04 93 38 61 80 »}] La Chapelle Bellini est une ancienne chapelle baroque construite à la fin du 19e siècle par le Comte Vitali. Après la guerre, le monument ayant perdu son caractère sacré, a été acheté par le peintre franco monégasque Emmanuel Bellini qui y fit son atelier dès 1954. Elle est aujourd’hui ouverte au public, les après-midi en semaine de 14h à 17h, sur rendez-vous et pour les journées du patrimoine. Ligne 9, arrêt Grand Bois, stationnement possible autour de la chapelle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 @Mairie de Cannes Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Cannes Autres Lieu Chapelle Bellini Adresse 67 bis avenue de Vallauris, 06400 Cannes Ville Cannes Departement Alpes-Maritimes Lieu Ville Chapelle Bellini Cannes latitude longitude 43.557673;7.025357

Chapelle Bellini Cannes Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cannes/