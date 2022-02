Chapelle art déco rococo emoji Bayeux, 12 février 2022, Bayeux.

Chapelle art déco rococo emoji Bayeux

2022-02-12 14:30:00 – 2022-02-12 18:30:00

Bayeux Calvados Bayeux

L’exposition « chapelle art déco rococo emoji » fait suite à une résidence de l’artiste de plusieurs mois, durant laquelle il a investi les espaces du Radar pour façonner une exposition conçue entièrement sur mesure.

Cyprien Desrez part tous les étés en auto-stop, sans argent ni téléphone, à la rencontre des habitants et habitantes. En parallèle à ses voyages, il parcourt le site Emojipedia, duquel il compile et extrait plusieurs pictogrammes colorés. Ne tenant plus compte de la limite entre l’interface de nos téléphones et les espaces du Radar, il extirpe ces émojis de leur écran. Choisis pour leurs variations, ils sont rendus tangibles grâce au papier-mâché. Profitant des dimensions domestiques du Radar, Cyprien Desrez conçoit une œuvre à mi-chemin entre la sculpture et l’installation. Celle-ci reflète un lieu idéal, fabriqué à partir d’émojis qui traduisent un état d’esprit cher à l’artiste.

L’artiste souhaitant que l’on se sente comme chez soi dans l’exposition, certains éléments sont modulables et déplaçables. Ils invitent les visiteur.euses à concevoir leur mise en scène. Stimulé.es par ces décors tirés des aventures de l’artiste, ils peuvent se projeter, dérouler leurs propres histoires.

L’exposition « chapelle art déco rococo emoji » fait suite à une résidence de l’artiste de plusieurs mois, durant laquelle il a investi les espaces du Radar pour façonner une exposition conçue entièrement sur mesure.

Cyprien Desrez part tous les étés…

coordination@le-radar.fr +33 7 49 44 77 19

L’exposition « chapelle art déco rococo emoji » fait suite à une résidence de l’artiste de plusieurs mois, durant laquelle il a investi les espaces du Radar pour façonner une exposition conçue entièrement sur mesure.

Cyprien Desrez part tous les étés en auto-stop, sans argent ni téléphone, à la rencontre des habitants et habitantes. En parallèle à ses voyages, il parcourt le site Emojipedia, duquel il compile et extrait plusieurs pictogrammes colorés. Ne tenant plus compte de la limite entre l’interface de nos téléphones et les espaces du Radar, il extirpe ces émojis de leur écran. Choisis pour leurs variations, ils sont rendus tangibles grâce au papier-mâché. Profitant des dimensions domestiques du Radar, Cyprien Desrez conçoit une œuvre à mi-chemin entre la sculpture et l’installation. Celle-ci reflète un lieu idéal, fabriqué à partir d’émojis qui traduisent un état d’esprit cher à l’artiste.

L’artiste souhaitant que l’on se sente comme chez soi dans l’exposition, certains éléments sont modulables et déplaçables. Ils invitent les visiteur.euses à concevoir leur mise en scène. Stimulé.es par ces décors tirés des aventures de l’artiste, ils peuvent se projeter, dérouler leurs propres histoires.

Cyprien Desrez

Bayeux

dernière mise à jour : 2022-02-03 par