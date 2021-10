Chapelle ardente et funérailles de M.Jean-Claude Guibal Ville de Menton, 27 octobre 2021, Menton.

Jean Claude Guibal, président de la Communauté de la Riviera Française et député de la 4e circonscription des Alpes Maritimes de 1997 à 2017, a consacré sa vie à Menton, ainsi qu’à ses habitants, et a contribué au rayonnement de notre ville. Nous tenons à saluer sa mémoire et son œuvre et à présenter nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches. **Mercredi 27 octobre 2021 :** • 11h : arrivée du cercueil à l’Hôtel de Ville porté par quatre policiers municipaux, haie d’honneur des élus du conseil municipal sur le perron. • 11h—18h30 (non-stop) : chapelle ardente en salle du Conseil municipal pour permettre aux Mentonnais de rendre hommage à leur maire. Des recueils de condoléances seront mis à disposition dans le hall de l’Hôtel de Ville. **Jeudi 28 octobre 2021 :** • 8h30—18h30 (non-stop) : chapelle ardente en salle du Conseil municipal. Des recueils de condoléances seront mis à disposition dans le hall de l’Hôtel de Ville. **Vendredi 29 octobre 2021 :** • 8h30—12h : chapelle ardente en salle du Conseil municipal. Des recueils de condoléances seront mis à disposition dans le hall de l’Hôtel de Ville. • 15h : obsèques de Jean-Claude Guibal, maire de Menton et président de la Communauté de la Riviera française, en la Basilique Saint-Michel Archange (retransmises en direct sur le parvis de la Basilique). Port du masque obligatoire. Afin de garantir le bon déroulement de la cérémonie, le stationnement et la circulation de tous les véhicules seront interdits place de la Conception, montée du Souvenir, entre les n°10 et 12 boulevard de Garavan, quai Bonaparte et quai de Monléon (entre le quai Bonaparte et le giratoire du Bastion), chemin du Trabuquet, de 8h à la fin de la cérémonie. Le parking souterrain Sablettes/Vieille-Ville sera gratuit vendredi après-midi. Les bâtiments publics et tous les services municipaux seront fermés le vendredi 29 octobre, à 12h, à l’exception de ceux dont la continuité doit être assurée (écoles, crèches, centre de loisirs, etc…) afin de permettre aux agents municipaux d’assister aux obsèques.

La Ville de Menton et le Conseil municipal ont l’immense tristesse de vous faire part du décès de notre Maire, Jean-Claude Guibal.

