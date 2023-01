La création de chapeaux Chapeline et Créations Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Au coeur de la ville de Brive la Gaillarde, vous aurez l'occasion de visiter l'atelier Chapeline et Créations au 12 bis avenue Alsace Lorraine :

– Le samedi 1er

– Le samedi 1er

– et dimanche 2 avril 2023.

Vous pourrez ainsi découvrir le métier de modiste chapelière au travers des outils, des matériaux et des démonstrations proposées tout le weekend.

Vous pourrez m’interroger sur mon métier, je serai disponible pour vous expliquer comment les chapeaux s’imaginent et se construisent et ainsi répondre à vos intérrogations sur le métiers de Chapelière.

