Chapelier Fou Ensemb7e Rocher de Palmer, 4 février 2022-4 février 2022, Cenon.

Chapelier Fou Ensemb7e

Rocher de Palmer, le vendredi 4 février 2022 à 20:30

Une douzaine d’années à explorer les facettes des synthétiseurs et des logiciels de production sonore n’ont pas érodé sa créativité : en 2020, Chapelier Fou s’est lancé le défi d’écrire des partitions pour instruments traditionnels – lui-même a étudié plus jeune le violon et le clavecin. Il a ainsi arrangé ses titres en version acoustique pour un septuor éclectique composé de cordes (frottées, pincées), d’un piano et d’une batterie. Cette forme de retour aux sources lui permet de s’éloigner de la foule des concerts debout et de « décloisonner » les publics, donnant de nouvelles couleurs à un répertoire audacieux, réjouissant et toujours ludique.

Tarif guichet : 22€ / Plein tarif : 20€ / Tarif abonné : 17€ – Places numérotées

Après de nombreux albums et de multiples tournées en clubs, salles et festivals de concert debout, Chapelier Fou réinvente son répertoire, l’adaptant pour un septuor acoustique.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



