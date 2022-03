Chapelier fou Ensemb7e Lannion, 8 avril 2022, Lannion.

Chapelier fou Ensemb7e Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion

2022-04-08 – 2022-04-08 Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique

Lannion Côtes d’Armor

Marqué par la découverte d’Alice au pays des merveilles, le Lorrain Louis Warynski adopte le nom du Chapelier Fou pour lancer une carrière internationale d’artiste multi-instrumentiste engagé dans le courant des musiques électroniques dont il est l’un des plus grands serviteurs. Après des études en musicologie, l’apprentissage du violon puis du clavecin, il explore toutes les ressources de l’informatique, apprivoise les logiciels de production sonore et enregistre de nombreux albums à partir de 2009, puisant à diverses sources, de Debussy à Terry Riley, de Moondog à Autechre, du jazz be-bop à la world music. Après avoir longtemps coloré ses boucles synthétiques de claviers et de guitare, de bouzouki et de mandoline, il revient à la forme classique et propose, avec un ensemble de sept musiciens mariant les cordes et les vents, une relecture de ses compositions dont le mouvement répétitif et envoûtant, puissamment solaire, enveloppe l’auditeur de textures douces, chaleureuses, et toujours oniriques.

accueil@carre-magique.com +33 2 96 37 19 20 http://www.carre-magique.com/

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion

