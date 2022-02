Chapelier Fou Ensemb7e La Vapeur, 8 juin 2022, Dijon.

Chapelier Fou Ensemb7e

La Vapeur, le mercredi 8 juin à 20:30

**Chapelier Fou Ensemb7e** (FR) / _Electro de chambre_ On pourrait dire que Chapelier Fou n’est jamais là où on l’attend, mais il serait plus juste de dire qu’il se plaît à être partout. Après de nombreux albums et de multiples tournées en clubs, salles et festivals de musiques actuelles, dans différentes formules scéniques (solo, trio, quatuor, et même accompagné de l’Orchestre National de Metz), Chapelier Fou présente cette fois, en parallèle de ses concerts en solo, un petit ensemble de 7 musiciens pour un set intégralement acoustique. Après avoir parfois été classé sous la dénomination de « musique électronique de chambre », Chapelier Fou propose ici un réel ensemble de musique de chambre. Point de synthétiseur ni d’ordinateur, mais un matériau principal : le bois. [https://youtu.be/CGZa9roWXo4](https://youtu.be/CGZa9roWXo4) — Plus d’infos [https://bit.ly/3HP2v21](https://bit.ly/3HP2v21)

De 5.50€ à 26€

Après plusieurs albums sous différentes formes, Chapelier fou revient à La Vapeur le 08 juin 2022 accompagné par un petit ensemble de 7 musiciens pour un set intégralement acoustique.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon Clos de Pouilly Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-08T20:30:00 2022-06-08T23:59:00