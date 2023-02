Chapelier Fou Ensemb7e LA BELLE ELECTRIQUE, 8 avril 2023, GRENOBLE.

Chapelier Fou Ensemb7e LA BELLE ELECTRIQUE. Un spectacle à la date du 2023-04-08 à 20:00 (2023-02-07 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

La Belle Électrique PLATESV-D-2022-005154 / 005155 / 00515 présente en accord avec Wart On pourrait dire que Chapelier Fou n’est jamais là où on l’attend, mais il serait plus juste de dire qu’il se plaît à être partout. Après de nombreux albums et de multiples tournées en clubs, salles et festivals de musiques actuelles, dans différentes formules scéniques (solo, trio, quatuor, et même accompagné de l’Orchestre National de Metz), Chapelier Fou présente cette fois, en parallèle de ses concerts en solo, un petit ensemble de 7 musiciens pour un set intégralement acoustique. Après avoir parfois été classé sous la dénomination de « musique électronique de chambre », Chapelier Fou propose ici un réel ensemble de musique de chambre. Point de synthétiseur ni d’ordinateur, mais un matériau principal : le bois. La composition est la suivante : Au menu, un parcours sinueux au sein du répertoire déjà très vaste de Chapelier Fou, revisité, réarrangé par et pour cet ensemble inédit, petit mais aventureux, acoustique mais surtout pas classique. Cette formule de chambre mais tout-terrain s’adaptera parfaitement à un public assis et pourra se tenir dans n’importe quel type de lieu. Après le succès de la captation Arte Concert et une trentaine de dates en 2021, un album de l’Ensemb7e a vu le jour en février 2022. Un album studio, mais avec l’énergie et la vitalité du live, réalisé avec l’attention et la générosité de Thomas Poli (qui a collaboré avec Dominique A, Yann Tiersen et tant d’autres). Chapelier Fou

Votre billet est ici

LA BELLE ELECTRIQUE GRENOBLE 12 ESPLANADE ANDRY FARCY Isere

La Belle Électrique PLATESV-D-2022-005154 / 005155 / 00515 présente en accord avec Wart

On pourrait dire que Chapelier Fou n’est jamais là où on l’attend, mais il serait plus juste de dire qu’il se plaît à être partout. Après de nombreux albums et de multiples tournées en clubs, salles et festivals de musiques actuelles, dans différentes formules scéniques (solo, trio, quatuor, et même accompagné de l’Orchestre National de Metz), Chapelier Fou présente cette fois, en parallèle de ses concerts en solo, un petit ensemble de 7 musiciens pour un set intégralement acoustique.

Après avoir parfois été classé sous la dénomination de « musique électronique de chambre », Chapelier Fou propose ici un réel ensemble de musique de chambre. Point de synthétiseur ni d’ordinateur, mais un matériau principal : le bois. La composition est la suivante :

Au menu, un parcours sinueux au sein du répertoire déjà très vaste de Chapelier Fou, revisité, réarrangé par et pour cet ensemble inédit, petit mais aventureux, acoustique mais surtout pas classique. Cette formule de chambre mais tout-terrain s’adaptera parfaitement à un public assis et pourra se tenir dans n’importe quel type de lieu.

Après le succès de la captation Arte Concert et une trentaine de dates en 2021, un album de l’Ensemb7e a vu le jour en février 2022.

Un album studio, mais avec l’énergie et la vitalité du live, réalisé avec l’attention et la générosité de Thomas Poli (qui a collaboré avec Dominique A, Yann Tiersen et tant d’autres).

.22.0 EUR22.0.

Votre billet est ici