Chapelle Notre-Dame de la Médaille-Miraculeuse, le dimanche 27 juin à 15:30

Dans différentes églises parisiennes • le Dimanche 27 juin à 15 h 30 : à la Chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse de la rue du Bac • le Lundi 28 juin à 17 h 00 : à Saint Louis d’Antin • le Mardi 29 juin à 13 h 10 : à Saint Nicolas des Champs Marie a donné son message pour le monde. “ Aimer la Mère du Verbe, c’est d’abord la suivre et c’est Elle qui nous conduit à Jésus, son Fils. Dans la prière du chapelet nous mettons nos petites mains dans la main de la Mère du Verbe pour qu’Elle nous conduise à Jésus ” Pour commémorer le 20ème anniversaire de la reconnaissance par l’Eglise des Apparitions de Kibeho au Rwanda (le 29 juin 2001), le » Chapelet des Sept Douleurs de Marie, Mère du Verbe » sera prié Chapelle Notre-Dame de la Médaille-Miraculeuse 140 rue du Bac, 75007 Paris Paris Paris 6e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-27T15:30:00 2021-06-27T16:30:00

