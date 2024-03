Chapel Sessions : Megan Nic Ruairí & Rachael Lavelle Centre Culturel Irlandais Paris, jeudi 25 avril 2024.

Chapel Sessions : Megan Nic Ruairí & Rachael Lavelle L’année 2023 a vu éclore les talents de ces deux jeunes auteures-compositrices-interprètes de musique folk atmosphérique. Deux étoiles montantes aux timbres uniques, qui vous toucheront droit au cœur… Jeudi 25 avril, 19h30 Centre Culturel Irlandais 13€ (10€ pour étudiants et demandeurs d’emploi), réservation conseillée

La première, Megan Nic Ruairí, est profondément influencée par son héritage irlandais, son amour de la langue et de la poésie. Cette musicienne du Donegal (également membre des groupes Clann Mhic Ruairí, Big Love et Bláth na hÓige) a sorti en janvier un EP prometteur, intitulé Made of Sin, qu’elle nous fera découvrir ce soir au piano : un ensemble de ballades folk et ambient aussi douces que puissantes, où il est question de sentiments et de quête personnelle.

L’automne dernier, la sensation dublinoise Rachael Lavelle a quant à elle publié un premier disque, Big Dreams, encensé par la critique et nommé pour le Choice Music Prize du Meilleur album. Ses performances live sont un mélange magnétique de paysages sonores électroniques, de spoken word et d’envolées vocales. Rachael nous livrera ses mélodies sensibles à l’élégance troublante mais non dénuées d’humour, accompagnée de ses musiciens.

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris