CHAPEAU ! Château-musée des Coiffes et des Traditions Les Ponts-de-Cé Les Ponts-de-Cé Catégories d’Évènement: Les Ponts-de-Cé

Maine-et-Loire

CHAPEAU ! Château-musée des Coiffes et des Traditions, 1 avril 2023, Les Ponts-de-Cé Les Ponts-de-Cé. CHAPEAU ! 4, Rue Charles de Gaulle Château-musée des Coiffes et des Traditions Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire Château-musée des Coiffes et des Traditions 4, Rue Charles de Gaulle

2023-04-01 – 2023-04-01

Château-musée des Coiffes et des Traditions 4, Rue Charles de Gaulle

Les Ponts-de-Cé

Maine-et-Loire Les Ponts-de-Cé EUR 4.5 Pour la saison 2023, le château-musée des coiffes et traditions accueillera l’exposition “Chapeau !” consacrée aux couvre-chefs autres que les coiffes et plus particulièrement les chapeaux (essentiellement des XIXème et XXème siècle). Infos pratiques:

Pour en savoir plus: tourisme.destination-angers.com (rubrique “organisez”, puis “agenda”). amisdumuseedescoiffes@gmail.com +33 2 41 79 75 79 http://amisdumuseedescoiffes.com/ Château-musée des Coiffes et des Traditions 4, Rue Charles de Gaulle Les Ponts-de-Cé

dernière mise à jour : 2023-02-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Les Ponts-de-Cé, Maine-et-Loire Autres Lieu Les Ponts-de-Cé Adresse Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire Château-musée des Coiffes et des Traditions 4, Rue Charles de Gaulle Ville Les Ponts-de-Cé Les Ponts-de-Cé lieuville Château-musée des Coiffes et des Traditions 4, Rue Charles de Gaulle Les Ponts-de-Cé Departement Maine-et-Loire

Les Ponts-de-Cé Les Ponts-de-Cé Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-ponts-de-ce-les-ponts-de-ce/

CHAPEAU ! Château-musée des Coiffes et des Traditions 2023-04-01 was last modified: by CHAPEAU ! Château-musée des Coiffes et des Traditions Les Ponts-de-Cé 1 avril 2023 4 Château-Musée des coiffes et des traditions Les Ponts-de-Cé Les Ponts-de-Cé, Maine-et-Loire maine-et-loire Rue Charles de Gaulle Château-musée des Coiffes et des Traditions Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire

Les Ponts-de-Cé Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire