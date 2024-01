Concert live au Shaka Pub Chaource, samedi 13 janvier 2024.

Chaource Aube

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 19:00:00

fin : 2024-01-13

Samedi 13 janvier, CHAOURCE, Concert live, 1 route de la forêt d’Aumont lieu-dit les Bruyères à 19h, You and Me, variété internationale, organisé par le Shaka Pub, concert gratuit, contact : 06 20 59 71 38

.

Chaource 10210 Aube Grand Est



Mise à jour le 2024-01-10 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance