CHAOS Théâtre Pitoëff, 5 octobre 2021, Genève.

CHAOS

du mardi 5 octobre au dimanche 24 octobre à Théâtre Pitoëff

La Cie Uranus présente: CHAOS Tout public dès 14 ans. Écriture et mise en scène: Valentine Sergo Avec Anne-Shlomit Deonna, Wissam Arbache, Nasma Moutaouakil et Bastien Blanchard Dramaturgie: Rita Freda Assistanat et Scénographie: Fanny Pelichet Chorégraphie Joszef Trefeli Lumière: Claire Firmann Création sonore et musique: Roland Bucher et Bager Şen Costumes: Samantha Landragin Administration: Chantal Noirjean Actrices de l’ombre: Christine Anthonioz-Blanc, Anne Wyrsh, Latcheen Maslamani SOUTIENS: Ville de Genève, République et Canton de Genève, Loterie Romande, Fondation Émilie Gourd, Fondation Leenaards, Le fonds de mécénat SIG Genève, Fondation Sandoz, Fondation Suisse des artistes interprètes SIS, Société coopérative Migros Genève, Fondation Ernst Goehner, Les Francophonies – Des écritures à la scène, Action Intermittence En partenariat avec la Fête du Théâtre Genève et la Fondation Johnny Aubert-Tournier «Maison Mainou»

Cie Uranus

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-05T19:00:00 2021-10-05T22:00:00;2021-10-06T19:00:00 2021-10-06T22:00:00;2021-10-07T19:00:00 2021-10-07T22:00:00;2021-10-08T19:00:00 2021-10-08T22:00:00;2021-10-09T18:00:00 2021-10-09T20:00:00;2021-10-10T16:30:00 2021-10-10T19:00:00;2021-10-12T19:00:00 2021-10-12T21:00:00;2021-10-13T19:00:00 2021-10-13T21:00:00;2021-10-14T19:00:00 2021-10-14T21:00:00;2021-10-15T19:00:00 2021-10-15T21:00:00;2021-10-16T18:00:00 2021-10-16T20:00:00;2021-10-17T17:00:00 2021-10-17T19:00:00;2021-10-19T19:00:00 2021-10-19T21:00:00;2021-10-20T19:00:00 2021-10-20T21:00:00;2021-10-21T19:00:00 2021-10-21T21:00:00;2021-10-22T19:00:00 2021-10-22T21:00:00;2021-10-23T18:00:00 2021-10-23T20:00:00;2021-10-24T17:00:00 2021-10-24T19:00:00